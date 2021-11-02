عربي-دولي

وزيرة الطاقة الإسبانية: الجزائر مستعدة لتقديم المزيد من الغاز لنا إذا لزم الأمر

Lebanon 24
02-11-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-881762-637714504402533292.jpg
Doc-P-881762-637714504402533292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر قالت إنها ستكون مستعدة لتقديم المزيد من الغاز لإسبانيا "إذا لزم الأمر".

ولفتت في تصريح، نقلته وكالة "رويترز" إلى أن إسبانيا لديها احتياطات مضمونة تعادل 43 يوما من استهلاك الغاز الطبيعي.

وكانت وكالة "رويترز"، كشفت في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من خلال خط الأنابيب المغربي-الأوروبي بدءا من أول تشرين الثاني 2021.

وأوضحت المصادر أن "الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر، الذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب، ولا يمر عبر المغرب".

وأتت هذه الخطوة، إثر الأزمة المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، فقد لمحت الجزائر إلى إمكانية وقف ما تضخه من غاز طبيعي لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية وتستفيد منه الرباط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-11-02
10:19 | 2021-11-02
10:00 | 2021-11-02
09:16 | 2021-11-02
09:00 | 2021-11-02
08:30 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website