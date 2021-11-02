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عربي-دولي
وزيرة الطاقة الإسبانية: الجزائر مستعدة لتقديم المزيد من الغاز لنا إذا لزم الأمر
Lebanon 24
02-11-2021
|
09:30
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أعلنت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر قالت إنها ستكون مستعدة لتقديم المزيد من الغاز لإسبانيا "إذا لزم الأمر".
ولفتت في تصريح، نقلته وكالة "رويترز" إلى أن إسبانيا لديها احتياطات مضمونة تعادل 43 يوما من استهلاك الغاز الطبيعي.
وكانت وكالة "رويترز"، كشفت في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من خلال خط الأنابيب المغربي-الأوروبي بدءا من أول تشرين الثاني 2021.
وأوضحت المصادر أن "الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر، الذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب، ولا يمر عبر المغرب".
وأتت هذه الخطوة، إثر الأزمة المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، فقد لمحت الجزائر إلى إمكانية وقف ما تضخه من غاز طبيعي لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية وتستفيد منه الرباط.
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