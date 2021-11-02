انفجاران في كابول… وإطلاق رصاص

أعلن نائب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي أن "انفجارين حصلا في المنطقة رقم 10 في مدينة كابول".كما أفاد شاهد بـ"سماع دوي انفجار قوي أعقبه صوت إطلاق رصاص بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة"، بحسب ما نقلته "رويترز".وقال مصدر طبي في المستشفى ل"فرانس برس": "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى ثم إطلاق نار"، وبعد دقائق قليلة سمع دوي انفجار ثانٍ في المنطقة نفسها.ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية، أو سبب الانفجارين.