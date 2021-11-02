عربي-دولي

ما هي الأسلحة الأكثر شعبية في العالم؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-881780-637714535405124265.jpg
Doc-P-881780-637714535405124265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، وأنظمة الصواريخ والمدفعية "بانتسير إس-1"، والخط الكامل لمعدات الطيران وأنظمة كورنيت المضادة للدبابــات، وراجمة سميرتش، وأنظمــة الأسلحة المــوجهة الأخرى، هي الأكثر طلبا بين العملاء الأجانب.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إر بي كي" إن معدات الطيران تمثل ما لا يقل عن 50% من صادرات الأسلحة الروسية.

وفقًا لشوغاييف، مع ظهور عصر الطائرات المسيرة والروبوتات، يتزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأنظمة الحرب الإلكترونية، مشيراً إلى أن نحو عشر دول تبدي اهتمامًا بنظام الدفاع الجوي إس -400.
وأضاف: "تحظى الطائرات الروسية المسيرة باهتمام دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي والدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية. أعتقد أننا سنحتل بالفعل 10% من سوق الطائرات العسكرية المسيرة في المستقبل المنظور، وبالتالي نخرج المنافسين. من الواضح أن تركيا قد اتخذت خطوة جادة للغاية في هذا الاتجاه، ومنتجاتها مطلوبة. لكننا أيضًا لا نجلس مكتوفي الأيدي. تعمل فكرة التصميم، وتهدف المؤسسات المختلفة إلى تطوير هذا المجال. وأعتقد أنه في المستقبل القريب سنعرض نحن طائرات مسيّرة أخرى، وليس فقط أوريون، للتصدير".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2021-11-02
13:30 | 2021-11-02
13:00 | 2021-11-02
12:30 | 2021-11-02
12:00 | 2021-11-02
11:30 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website