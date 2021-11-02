رئيس الوزراء الهندي يتعهد بتحقيق أهداف قمة "كوب 26" بعد "عقدين من الزمن"

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن تصل بلاده إلى درجة "صفر انبعاثات الكربون" بحلول 2070، أي بعد عقدين من الهدف الذي حددته قمة "كوب 26" المنعقدة في غلاسكو.رئيس الوزراء الهندي يتعهد بتحقيق أهداف قمة غوتيريش: مؤتمر غلاسكو يجب أن يعمل من أجل "إنقاذ البشرية"وقال مودي في كلمة له خلال القمة، إن الهند حددت لنفسها هدفا لتحييد أثر الكربون بحلول العام 2070، موضحا أن "هذا الهدف يمنح البلاد 10 سنوات أكثر من الصين و20 سنة أكثر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وهذا التعهد من بين خمسة التزامات تعهد بها رئيس الوزراء الهندي، وقال: "أولا، ستصل الهند إلى قدرتها القصوى من الطاقة غير الأحفورية إلى 500 غيغاوات بحلول عام 2030. ثانيا، ستلبي الهند 50 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030".وأضاف: "ثالثا، ستخفض الهند إجمالي انبعاثات الكربون المتوقعة بمقدار مليار طن من الآن وحتى عام 2030. رابعا، بحلول عام 2030 ستخفض الهند كثافة الكربون في اقتصادها إلى أقل من 45 في المائة، وخامسا وبحلول عام 2070، ستحقق الهند هدف الانبعاثات الصافية المعدومة".يذكر أن أحد الأهداف الرئيسية للقمة هو أن تلتزم جميع الدول بانبعاثات صافية بحلول عام 2050.