بلومبرغ: إسرائيل "ليست متأكدة" من مستقبل علاقتها مع السودان

نقلت وكالة بلومبرغ، الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول، أن بلاده "ليست متأكدة" من مستقبل العلاقات مع السودان، بعد التطورات الأخيرة، الخاصة باعتقال عدد من مسؤولي الحكومة ومجلس السيادة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.وأضاف رول، للوكالة: "أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيكون لدينا شريك أم لا لمواصلة جهودنا في سياق اتفاقات إبراهام. نحن نبحث عن كثب، لكن الأمور لم تستقر بعد، لا يزال الوضع حساساً للغاية".وتابع: "الأمر ليس متروكاً لنا في هذه المرحلة. لا أعتقد أن هناك ما يكفي من الوضوح حتى بالنسبة لنا للإعلان عن موقفنا في هذه المسألة وإلى أين تتجه".ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن التطبيع "المدعوم بقوة من الجيش السوداني"، يعد إحدى نقاط الخلاف بين المكونين المدني والعسكري للحكومة الانتقالية، التي جاءت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.وتفجرت تلك التوترات مطلع الأسبوع الماضي، عندما ألقى الجيش القبض على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وزملائه، وأعلن عن خطط لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة أثارت انتقادات وإدانات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي.