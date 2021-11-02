الصين تدعو الشعب لتخزين المواد الغذائية... ما السبب؟

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود لوباء "كوفيد-19" الذي يعطّل المواصلات.ونشرت وزارة التجارة مساء الاثنين إعلانا على موقعها الإلكتروني قائلة: "ندعو العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ".ولم يحدّد الإعلان سبب الدعوة أو ما إذا كان البلد مهدّدا بنقص الغذاء، وفق ما ذكرت "فرانس برس".ودعت الوزارة أيضا مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفقه والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضروات والحفاظ على استقرار الأسعار.