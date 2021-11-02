عربي-دولي

قيادي في "طالبان" يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان

Lebanon 24
02-11-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-881901-637714787397507098.jpg
Doc-P-881901-637714787397507098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس هيئة الأركان العامة الذي عينته حركة "طالبان"، قاري فصيح الدين، إن الولايات المتحدة بعد أن تكبدت هزيمة عسكرية في حربها مع "طالبان" بدأت الآن تحاول إشعال الوضع في أفغانستان.

واتهم فصيح الدين في كلمة ألقاها في إقليم بدخشان بشمال شرق أفغانستان، الولايات المتحدة بأنها تحاول بعد هزيمتها دعم القوات المناهضة لحركة "طالبان".

 وقال فصيح الدين إن الولايات المتحدة تسعى الآن بطرق ملتوية لإشعال حرب جديدة في أفغانستان.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:02 | 2021-11-02
17:00 | 2021-11-02
16:37 | 2021-11-02
16:30 | 2021-11-02
16:13 | 2021-11-02
16:00 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website