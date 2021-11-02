عربي-دولي

روسيا: هناك بوادر في سبيل معالجة العلاقات مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-11-2021 | 16:00
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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، أناتولي أنطونوف، أن العام الماضي سجل بوادر إيجابية في سبيل معالجة العلاقات بين البلدين، مؤكدا على ضرورة القيام بعمل كبير.

وقال أنطونوف، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الاجتماع السنوي العاشر لمنتدى "فورت روس" للحوار: "وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على اقتراحنا بتمديد معاهدة ستارت لمدة 5 سنوات دون أي شروط. في يونيو عقدت قمة لزعيمي البلدين في جنيف. وكان الاجتماع مكثفا ومثمرا".

كما أشار أنطونوف إلى أن واشنطن وموسكو تمكنتا من ترتيب "حوار مستقر بين مجلسي الأمن ووزارتي الخارجية، وتجري اتصالات على مستوى الخبراء بشأن قضايا المناخ، وتنمية وحماية القطب الشمالي، يستمر التفاعل في مجال الأعمال والتجارة آخذة في النمو".

وتابع: "مع ذلك، فهذه ليست سوى بوادر في سبيل معالجة علاقاتنا. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإنشاء الأساس لمزيد من التقدم.

وأوضح: "استأنفنا الحوار المهني حول لاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني. إن منع سباق التسلح وضبط النفس في المنافسة السيبرانية أمران لهما أهمية بالغة لبسط الاستقرار في الاتصالات الثنائية ومنع تحول التوتر إلى أزمة حقيقية".
المصدر: روسيا اليوم
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