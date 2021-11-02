عربي-دولي

انطلاق مناورات بحرية تركية بمشاركة 4 دول عربية

Lebanon 24
02-11-2021 | 16:30
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انطلقت مناورات "شرق المتوسط - 2021"، اليوم الثلاثاء، في ولاية موغلا التركية، بمشاركة قوات عسكرية متعددة الجنسيات.

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قيادة القوات البحرية التركية تشرف على إجراء مناورات "شرق المتوسط - 2021" بمشاركة 10 دول، منها 4 عربية.
 
ونقلت الوكالة عن لسان المقدم جنيت طالايمان، أن المناورات العسكرية البحرية التي تنطلق جنوب غربي تركيا، ستستمر حتى 12 من شهر تشرين الثاني الجاري، وأن الهدف منها اختبار طرق المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وأكد المقدم جنيت طالايمان مشاركة قوات مشتركة متعددة الجنسيات في المناورات البحرية التركية، إلى جانب منظمات غير حكومية تركية، حيث يشارك في تلك المناورات 35 سفينة من 10 دول مختلفة حول العالم، إلى جانب 5 آلاف عنصر مشارك.

وأفاد المسؤول العسكري التركي أن قوات بلاده البحرية تشارك في المناورات بـ 26 سفينة ومروحية وطائرة مسيرة، فضلا عن مقاتلات من طراز "إف16" تابعة لقيادة القوات الجوية التركية.

ويشارك في المناورات التركية البحرية كمراقبين عناصر من 4 دول عربية وهي سلطنة عمان والعراق والأردن وليبيا، بالإضافة إلى كل من نيجيريا وباكستان وأوكرانيا.
المصدر: سبوتنيك
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