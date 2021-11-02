عربي-دولي

الخارجية الأميركية: بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-11-2021 | 16:13
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كدت وزارة الخارجية الأميركية أن شراكة واشنطن الأمنية في الشرق الأوسط باقية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود خلال مؤتمر حول الأمن في منطقة الشرق الأوسط، "ملتزمون بضمان حرية الملاحة لمنع اضطراب الاقتصاد العالمي".

كما أكد أن الرئيس جو بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط، وقال: "تواجدنا العسكري الدائم في المنطقة ضامن منذ أكثر من 70 عاما، وهذا الواقع الأساسي لن يتغير".

وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة، مؤكدا أن عددا غير كبير من القوات الأميركية في المنطقة تقوم بتدريب الشركاء.
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