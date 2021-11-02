عربي-دولي

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأميركي يبحثان مواجهة "الطموح النووي" لإيران

Lebanon 24
02-11-2021 | 16:37
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه بحث مع نظيره الأميركي لويد أوستن، مواجهة "الطموح النووي" لإيران.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال غانتس: "تحدثت اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وناقشنا التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأميركية".

وأضاف أنه بحث مع أوستن ملف القواعد الإيرانية في المنطقة، والإجراءات المطلوبة من أجل مواجهة "الطموحات النووية" الإيرانية.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على عقد لقاء قريب، بهدف تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلا عن توسيع المباحثات الاستراتيجية.
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