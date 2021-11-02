عربي-دولي

"طالبان" تحظر استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان

Lebanon 24
02-11-2021 | 17:12
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أعلنت حركة "طالبان"، التي بسطت في آب السيطرة على أفغانستان، اليوم الثلاثاء، حظرا كاملا على استخدام العملات الأجنبية في أراضي البلاد.

وقالت الحركة، في بيان: "تتطلب الأوضاع الاقتصادية والمصالح الوطنية في البلاد من كل الأفغانيين أن يستخدموا العملة الأفغانية في كل العمليات التجارية".

وانتشر استخدام الدولار الأميركي في أسواق أفغانستان على نطاق واسع بينما تعتمد المناطق الحدودية عملات الدول المجاورة مثل باكستان في التجارة.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 نيسان، بدء عملية انسحاب القوات الأميركية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 آب دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 آب، أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 أيلول عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.
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