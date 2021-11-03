إسرائيل تشن فجرا هجوما صاروخيا على ريف دمشق.. ماذا عن الأضرار؟

شنت إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء هجوما جويا بعدد من الصواريخ على منطقة بمشارف العاصمة السورية دمشق أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 56: 12 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية".

وأضاف المصدر العسكري أن الهجوم "أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

والسبت الماضي، أصيب جنديان سوريان بجروح جراء قصف صاروخي اسرائيلي استهدف ريف دمشق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.