ما هي طلبات أميركا للسودان؟

دعا الموفد الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى «إلغاء كل الإجراءات، التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول» والتي شكّلت انقلاباً على السلطة الانتقالية في السودان، مطالباً أيضاً بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة.

وأكد فيلتمان، في لقاء مع الصحافيين من واشنطن، أنه لا يستطيع مغادرة الولايات المتحدة في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات في السودان وفي إثيوبيا، على الرغم من إعلان الحكومة السودانية المقالة عن أنه سيصل قريباً إلى الخرطوم.



وقال فيلتمان للصحافيين إنه غادر العاصمة السودانية مساء 24 تشرين الاول بعد عدة اجتماعات مع الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اللذين تزايدت الخلافات بينهما أخيراً، ولم يعلم إلا عند نزوله من الطائرة أن البرهان اعتقل حمدوك.



وكرر فيلتمان قلق بلاده على «المسار الديمقراطي في السودان بعد استيلاء العسكر على السلطة»، معتبراً أن البرهان وقادة القوات العسكرية الأخرى «خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني نحو وطن ديمقراطي سلمي». وكشف أن «العسكريين في السودان فاوضوني قبل إجراءاتهم، بنية سيئة أكثر من كونهم كذبوا عليّ»، مشدداً أنه «على المدنيين ألا يحاولوا تهميش العسكريين، وعلى العسكريين ألا يعملوا على تهميش المدنيين وخطف العملية الانتقالية».