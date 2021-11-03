عربي-دولي

إستعدادا لحالة طوارئ لم تحددها... الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية

Lebanon 24
03-11-2021 | 02:00
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دعت الحكومة الصينية، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والحاجيات الضرورية استعدادا لحالة طوارئ، لم تحددها.
 
 
وحثت وزارة التجارة الصينية المواطنين إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.

كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار، وإعطاء تحذيرات مبكرة بشأن أي مشاكل في الإمداد.

وأثار توجيه الوزارة بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه ربما يكون ناجما عن التوترات المتصاعدة مع تايوان، فيما رجح آخرون أن يكون ناجما عن تفشي جديد لفيروس كورونا والأمطار الغزيرة غير المعتادة، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

كما نشرت وسائل الإعلام المحلية قوائم بالسلع الموصى بتخزينها في المنزل بما في ذلك البسكويت والمعكرونة سريعة التحضير والفيتامينات وأجهزة الراديو والمصابيح الكهربائية.

وقالت صحيفة "إيكونوميك ديلي" للمواطنين ألا يكون لديهم "الكثير من الخيال المفرط" وأن الغرض من التوجيه هو التأكد من أن المواطنين لن يفاجأوا إذا كان هناك إغلاق في منطقتهم.
المصدر: روسيا اليوم
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