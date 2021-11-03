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عربي-دولي
بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات في لبنان والسودان وسوريا
Lebanon 24
03-11-2021
|
02:30
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عقد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في غلاسكو على هامش قمة المناخ لقاء بوزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد، وبحث الجانبان التطورات في لبنان وسوريا والسودان.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، فإن بلينكن أكد على الدعم الأميركي القوي لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية.
وشدد الوزير الأميركي على الحاجة إلى العودة الفورية للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان.
كما ناقش الوزيران قضايا ثنائية وإقليمية مهمة أخرى، بحسب برايس، موضحا أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشأن ضمان أسواق طاقة متوازنة جداً وأنها تدعو منتجي الطاقة الرئيسيين، مثل الإمارات، إلى زيادة الإنتاج بشكل أكبر حتى تعود أسواق الطاقة والظروف الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي في أعقاب جائحة كورونا.
وأعرب بلينكن عن شكره لنظيره الإماراتي لدعم بلاده السخي في استضافة وتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارات والأجانب من أفغانستان. وأشاد من ناحية أخرى بالتقدم الذي أحرزته الإمارات العام الماضي في الانفتاح التاريخي على إسرائيل.
المصدر: الحرة
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