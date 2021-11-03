تصريح فرنسي قوي ضد أستراليا: تصرفت بخداع وطعنتنا بالظهر

قال السفير الفرنسي لدى أستراليا جان بيير تيبو، الأربعاء، إن كانبيرا تصرفت بخداع عندما ألغت فجأة عقدا بمليارات الدولارات مع باريس لبناء أسطول من الغواصات.وأضاف تيبو لوسائل الإعلام في كانبيرا: "الخداع كان متعمدا... ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات، إذ كان اتفاقا مشتركا بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية، فإن الطريقة التي تم التعامل بها كانت طعنة في الظهر".وأوضح تيبو: "هذه الأمور لا تحدث بين الشركاء ولا حتى بين الأصدقاء"، حسبما ذكرت "رويترز".وألغت أستراليا في سبتمبر اتفاقا مع مجموعة نافال الفرنسية لصنع غواصات تقليدية، واختارت بدلا من ذلك بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية في اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.وسبب القرار خلافا كبيرا بين البلدين استدعت على أثره فرنسا سفيريها من أستراليا والولايات المتحدة.