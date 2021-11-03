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احتمال نشوب نزاع مسلح مع الصين.. هذا ما قاله بايدن

Lebanon 24
03-11-2021 | 01:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، انه غير قلق بشأن احتمال نشوب نزاع مسلح مع الصين، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى ذلك.

 

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية: "فيما يتعلق بالسؤال الأكثر عمقا حول هل أنا قلق من نزاع مسلح أو حدوث بعض المشاكل السيئة مع الصين، لا، لست كذلك. ولا أتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مثل ذلك".

 

وتابع بايدن حول موعد لقائه افتراضيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ باقول إنه سيعقد قمة افتراضية مع نظيره لكن لم يُحدد موعدها حتى الآن.

 

وعقد الرئيس الأميركي محادثات استراتيجية مع شي خلال اتصال هاتفي في 9 أيلول الماضي ، حيث بحث الزعيمان المصالح المشتركة والمنافسة بين البلدين، واتفقا على أن البلدين يتحملان مسؤولية ضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع.

المصدر: سبوتنيك
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