إيطاليا: قرار تمديد حالة طوارئ كورونا سيعتمد على الأدلة العلمية

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن بلاده ستعلن قرارها النهائي بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء كورونا قبل أيام من موعد نهاية التمديد الأخير في 31 كانون الأول.

وقال الوزير إن "هذه خيارات (تمديد حالة الطوارئ) سنتخذها في المرحلة الأخيرة التي تسبق موعد نهاية حالة الطوارئ المعلنة في السابق مباشرة"، مؤكدا "أننا سنعتمد على الأدلة العلمية، إذا كان لا يزال من الضروري وجود نظام تشريعي وتدخلي لحالة الطوارئ، فسنقرر في الأيام التي تسبق الموعد النهائي ولن نخشى تمديدها إذا تطلب الأمر ذلك".بدوره، وصف وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري، تمديد حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أشهر أخرى، بـ"المعقول"، معتبرا أنه "يجب أن نمضي قدما في إعطاء الجرعة المعززة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس للفئات الضعيفة والمسنة".وأكد أنه "بتحصين 90% من الأشخاص في إطار حملة التطعيم الوطنية، فإننا نحتوي تقدم الفيروس ولكن يجب علينا إكمال العمل والبحث بعناية عن متحورات محتملة".