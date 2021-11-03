مدير "سي أي إيه" في موسكو.. صحيفة تكشف تفاصيل المحادثات الأميركية الروسية

سافر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إيه"، وليام بيرنز، الثلاثاء، إلى موسكو، على رأس وفد من المسؤولين، في زيارة تشير إلى إرادة أميركية لتعميق العلاقات مع روسيا، رغم التوترات بين البلدين، بحسب تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز".وذكرت السفارة الأميركية في موسكو، في بيان، أن بيرنز كان مسافرا بناء على طلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن.وقال متحدث باسم السفارة، عن زيارة الوفد الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء: "إنهم يلتقون بأعضاء الحكومة الروسية لمناقشة مجموعة من القضايا في العلاقات الثنائية".والثلاثاء، التقى بيرنز، سكرتير مجلس الأمن في الكرملين، نيكولاي باتروشيف، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية بين مسؤولي المخابرات الروسية في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وذكرت الصحيفة أن رحلة بيرنز، هي الرابعة على الأقل لمسؤول أميركي كبير إلى موسكو، منذ يوليو الماضي، ما يشير إلى زيادة كبيرة في الاتصالات بين الدولتين في أعقاب القمة التي جمعت بين الرئيسين، في يونيو الماضي.أما إرسال بايدن لبيرنز خصوصا له أهمية كبيرة، وفق الصحيفة، التي أكدت أن لديه خبرة طويلة مع موسكو، حيث عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا، ما بين 2005 إلى 2008.ويقول المسؤولون من الجانبين إن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن تقدم كبير، وتهدف، في المقام الأول، إلى استقرار العلاقة بين خصمين مسلحين نوويا يتنافسان بشكل متزايد في الفضاء السيبراني وكذلك في الجغرافيا السياسية.وتشمل المحادثات قضايا مثل الحد من التسلح والأمن السيبراني.وعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتسليم الأسماء وتفاصيل أخرى لعدد قليل من المتسللين الذين يشنون بنشاط هجمات إلكترونية على شركات أميركية من روسيا، وتنتظر معرفة ما إذا كانت المعلومات قد تؤدي إلى اعتقالات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.ويناقش الجانبان أيضا مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك كوريا الشمالية وأفغانستان وسياسة المناخ.كما قال مسؤولون أميركيون إن موسكو ساعدت في المحادثات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي.وطرح المسؤولون الروس علانية إمكانية عقد اجتماع ثان بين بايدن وبوتين قبل نهاية العام، لكن البيت الأبيض لم يؤكد أن هناك قمة أخرى قيد الدراسة.وقال بوتين، الشهر الماضي: "في حين أن عدد القضايا التي توصلنا إلى اتفاق بشأنها ليس كبيرا، فإننا نسير على الطريق الصحيح"، مشيدا بالبيت الأبيض باعتباره "مهتما ببناء العلاقات".وترجح الصحيفة أن "يرغب المسؤولون الأميركيون في رؤية المزيد من التقدم بشأن القضايا التي نوقشت في جنيف قبل الموافقة على اجتماع آخر".