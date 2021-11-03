ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في نيجيريا إلى 20 شخصا

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا المبنى المكون من 21 طابقا والذي انهار يوم أمس الاثنين في لاغوس، ارتفعت إلى 20 قتيلا.

وقال إبراهيم فارينلوي، منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) في ولاية لاغوس، إنه إنقاذ تسعة أشخاص، مبينا أن المبنى الذي انهار كان لا يزال قيد الإنشاء وأن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.ودعا الرئيس النيجيري محمد بخاري، السلطات في لاغوس إلى تكثيف جهود الإنقاذ، وقال: "أتعاطف مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في المبنى المنهار في لاغوس. هذه فترة حزينة لشعب وحكومة وولاية لاغوس".كما دعا بخاري مؤسسات الطوارئ بما في ذلك المستشفيات، إلى تقديم كل الدعم لحماية أرواح الذين تم إنقاذهم.