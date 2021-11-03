خلال زيارة إلى مقبرة عسكرية.. البابا يطالب بالتوقف عن صناعة الأسلحة

دعا البابا فرنسيس صناع الأسلحة إلى التوقف عن إنتاجها قائلا إن الحرب "تنهش لحم أبناء الوطن"، وذلك خلال زيارته لمقبرة عسكرية في روما.جاء ذلك خلال قداس أقامه البابا في المقبرة العسكرية الفرنسية بروما حيث دُفن نحو 1900 جندي فرنسي ومغربي قُتلوا في الحرب العالمية الثانية.وقال البابا إن تلك المقابر "هي رسالة سلام"، وأضاف "توقفوا أيها الأخوة والأخوات توقفوا. توقفوا يا صانعي الأسلحة توقفوا!".ووصف أولئك الذين دُفنوا هناك، ضمن موتى كُثر آخرين "بضحايا الحرب التي تنهش لحم أبناء الوطن".وقال البابا الذي يزور مقبرة كل عام في يوم إحياء ذكرى جميع الأرواح: "نحن الذين نسير لنكافح لكي لا تكون هناك حروب بعد الآن، ولكي لا يكون هناك بلدان يتعزز اقتصادها بفضل تجارة الأسلحة".ومنذ الإعلان عن مكان القداس الشهر الماضي، احتجت جماعة إيطالية قائلة إن الاختيار يمثل "إهانة" لضحايا الجنود المغاربة المعروفين باسم قوم (عسكر) والذين كانوا يشكلون وحدة دعم للجيش الفرنسي حين كانت فرنسا قوة استعمارية.وارتكب أولئك الجنود عددا من عمليات القتل العشوائي واغتصبوا الكثير من الإيطاليات في الريف الواقع بين نابولي وروما مع تحرك قوات الحلفاء في شبه الجزيرة الإيطالية.ودعا البابا مرارا إلى نزع السلاح وقال إنه يتعين حظر استخدام الأسلحة النووية لأن حتى امتلاكها لأسباب الردع أمر "فاسد" ولا يمكن الدفاع عنه.