إعلان فوز أول امرأة برئاسة بلدية بوسطن

أعلنت أنيسة الصيبي جورج، المرشحة لرئاسة بلدية بوسطن انسحابها من السباق لصالح منافستها الليبرالية ميشيل وو.وبهذا أصبحت وو أول امرأة ملونة تتولى رئاسة البلدية.وأتى إعلان جورج انسحابها من السباق رغم تبقي عدد كبير من الأصوات التي لم تفرز بعد، وفقا لما ذكرته "سي أن أن".وقالت الصيبي جورج للحشد الذي أتى لدعمها في مقرها الانتخابي: "أود أن أمنح تهنئتي الحارة لميشيل وو.. هي أول امرأة وأول أميركية من أصل آسيوي تنتخب لمنصب عمدة بوسطن".وذكرت "سي أن أن" أنه "بغض النظر عن الفائزة، فإن بوسطن ستدخل التاريخ بسبب تصويت سكانها لصالح امرأة ديمقراطية في مدينة هيمن عليها الرجال البيض لفترة طويلة".وسلطت كل من وو والصيبي جورج الضوء على جذور عائلتيهما في حملات السباق الانتخابي، فكلاهما تنحدران من عائلات مهاجرة، إذ قدمت أسرة وو من تايوان، بينما والد الأخرى ذو أصل تونسي ووالدتها بولندية ولدت في مخيمات للنازحين بألمانيا.