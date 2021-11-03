فوز الجمهوري يونغكين في انتخابات فرجينيا





وتقدم يونغكين، بفارق 2.7 نقطة على منافسه الديمقراطي، تيري مكوليف، في صراع انتخابي شديد، بعد فرز أكثر من 95 بالمئة من الأصوات، مما دفع شبكات إعلامية أميركية مثل "إن بي سي" و"أي بي سي" للإعلان عن فوز المرشح الجمهوري.



وأنهى الجمهوري يونغكين (54 عاما) الموالي للرئيس السابق، دونالد ترامب، مساعي ماكوليف (64 عاما) في استعادة منصبه السابق الذي شغله بين 2014 إلى 2018، وهو المرشح الذي حظي بدعم الرئيس بايدن.



ودُعي ناخبو هذه الولاية المجاورة للعاصمة واشنطن إلى انتخاب حاكم جديد في استحقاق يشكّل اختبارا تمهيديا لانتخابات منتصف الولاية.



وكانت عمليّات فرز ثلاثة أرباع الأصوات، قد أظهرت في وقتٍ سابق تقدُّم يونغكين، رجل الأعمال الذي لا يمتلك خبرة سياسية، بفارق ثماني نقاط على مكوليف الذي تلقّى دعمًا من صقور حزبه خلال الحملة. فاز المرشح الجمهوري جلين يونغكين بمنصب حاكم ولاية فرجينيا الأميركية، الأربعاء، وفق ما أفادت محطّات تلفزة أميركيّة، في اقتراع يُنظر إليه على أنّه اختبار للديمقراطيّين وللرئيس جو بايدن.وتقدم يونغكين، بفارق 2.7 نقطة على منافسه الديمقراطي، تيري مكوليف، في صراع انتخابي شديد، بعد فرز أكثر من 95 بالمئة من الأصوات، مما دفع شبكات إعلامية أميركية مثل "إن بي سي" و"أي بي سي" للإعلان عن فوز المرشح الجمهوري.وأنهى الجمهوري يونغكين (54 عاما) الموالي للرئيس السابق، دونالد ترامب، مساعي ماكوليف (64 عاما) في استعادة منصبه السابق الذي شغله بين 2014 إلى 2018، وهو المرشح الذي حظي بدعم الرئيس بايدن.ودُعي ناخبو هذه الولاية المجاورة للعاصمة واشنطن إلى انتخاب حاكم جديد في استحقاق يشكّل اختبارا تمهيديا لانتخابات منتصف الولاية.وكانت عمليّات فرز ثلاثة أرباع الأصوات، قد أظهرت في وقتٍ سابق تقدُّم يونغكين، رجل الأعمال الذي لا يمتلك خبرة سياسية، بفارق ثماني نقاط على مكوليف الذي تلقّى دعمًا من صقور حزبه خلال الحملة.





وكانت المشاركة كبيرة مع ما يقرب من 1.2 مليون ناخب صوتوا بشكل مسبق، أي ستة أضعاف ما كانت عليه في العام 2017 عندما تم انتخاب الديمقراطي، رالف نورثهام، وفقًا لمنظمة "فرجينيا بابليك أكسِس بروجكت" غير الحكومية.



وقال يونغكين لمؤيديه عند إعلان أولى النتائج إنّ الأمر "لم يعد منذ وقتٍ طويل حملة انتخابيّة بل بدأ يتحوّل إلى حركة تقودونها جميعكم". وقبل أيّام قليلة من الانتخابات، ظهر الرئيس الأميركي في أرلينغتون إلى جانب مكوليف.



وقال بايدن أمام الحشد المتجمع في أرلينغتون، وهي مدينة في ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن "كانت لديكم الشجاعة والحكمة لرفض التطرّف الذي يُهيمن الآن على الحزب الجمهوري في كلّ أنحاء أميركا".



وأضاف أن "الحزب الجمهوري اليوم لا يدافع عن أي شيء سوى الاستمرار في خفض ضرائب الشركات الأغنى والأقوى".



وقبل بايدن، قام باراك أوباما والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بحملات من أجل مكوليف الذي كانت نتائج استطلاعات الرأي بشأنه متقاربة مع يونغكين. وقبل إغلاق مراكز الاقتراع، قال بايدن من غلاسكو حيث يشارك في مؤتمر "كوب 26" للمناخ، "سنفوز" في هذه الانتخابات حتى لو كانت النتائج "متقاربة"، داعيًا الديمقراطيّين إلى التصويت.وكانت المشاركة كبيرة مع ما يقرب من 1.2 مليون ناخب صوتوا بشكل مسبق، أي ستة أضعاف ما كانت عليه في العام 2017 عندما تم انتخاب الديمقراطي، رالف نورثهام، وفقًا لمنظمة "فرجينيا بابليك أكسِس بروجكت" غير الحكومية.وقال يونغكين لمؤيديه عند إعلان أولى النتائج إنّ الأمر "لم يعد منذ وقتٍ طويل حملة انتخابيّة بل بدأ يتحوّل إلى حركة تقودونها جميعكم". وقبل أيّام قليلة من الانتخابات، ظهر الرئيس الأميركي في أرلينغتون إلى جانب مكوليف.وقال بايدن أمام الحشد المتجمع في أرلينغتون، وهي مدينة في ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن "كانت لديكم الشجاعة والحكمة لرفض التطرّف الذي يُهيمن الآن على الحزب الجمهوري في كلّ أنحاء أميركا".وأضاف أن "الحزب الجمهوري اليوم لا يدافع عن أي شيء سوى الاستمرار في خفض ضرائب الشركات الأغنى والأقوى".وقبل بايدن، قام باراك أوباما والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بحملات من أجل مكوليف الذي كانت نتائج استطلاعات الرأي بشأنه متقاربة مع يونغكين.

كما ينظر إلى المنافسة في سباق الفوز على منصب حاكم ولاية فرجينيا على أنها ستعكس الاتجاهات الوطنية العامة قبل انتخابات الكونغرس عام 2022 وما بعدها، وفق لشبكة "سي أن أن" الإخبارية.



واعتمد ماكوليف بشدة على الميل اليساري للولاية خلال حملته الانتخابية على أمل تنشيط الناخبين الذين ساعدوا بايدن على الفوز بالولاية، التي اتجهت نحو الديمقراطيين، بفارق 10 نقاط مئوية في عام 2020.



واتهم ماكوليف منافسه يونغكين خلال مؤتمر جماهيري، حضره الرئيس الأسبق باراك أوباما، بأنه "ليس جمهوريا عاقلا" وقال: "بالنسبة إلي، إنه دونالد ترامب يرتدي سروالا بنّيًّا. هل نريد دمية دونالد ترامب كحاكم؟ لا، لا نريد".



وقالت "سي أن أن" إن الأداء القوي ليونغكين في السباق "يرسل رسالة واضحة مفادها أنه مع خروج ترامب من منصبه، تغيرت الديناميكيات، ولا يمكن للديمقراطيين الاعتماد على مكاسبهم في عهد ترامب".