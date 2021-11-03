قانون أغوا... إجراء أميركي مرتقب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن إثيوبيا سوف تخسر فرص الاستفادة من برنامج تجاري أميركي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في حال لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع المستمر وتخفيف تبعات الأزمة الإنسانية قبل حلول العام القادم.وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد بعث برسالة إلى الكونغرس، الثلاثاء، أكد فيها أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات المادة 104 من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)"، مشيرا إلى وجود "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".وقانون "أغوا" هو تشريع وافق عليه الكونغرس في مايو من العام 2000، لمساعدة اقتصادات أفريقيا، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأميركية أمام بضائع تلك الدول التي من بينها إثيوبيا.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات واسعة، بموجب أمر تنفيذي، على المتورطين في الصراع الجاري في إثيوبيا.وطالب مسؤول كبير في البيت الأبيض، لم يكشف عن هويته، حكومة أديس أبابا "على اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والسماح بالوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين، وإزالة العقبات أمام عمليات الإغاثة الإنسانية"وأضاف: "نحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية التي تسبب خسائر واسعة في الأرواح وتهديدات للمدنيين والجلوس الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".وفي المقابل، أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية في بيان أنها "تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء التهديد بالانسحاب من قانون أغوا الذي تدرسه الحكومة الأميركية حاليًا".وقال البيان "ستؤدي هذه الإجراءات إلى عكس المكاسب الاقتصادية الكبيرة في بلدنا وسوف تؤثر بشكل سلبي على النساء والأطفال".وأضافت الوزارة: "ستواصل إثيوبيا بذل كل جهد لتصحيح أي أخطاء غير مقصودة"، مضيفة أنه "يجب عكس هذا القرار بحلول الأول من كانون الثاني 2022 ونحث الولايات المتحدة على دعم جهودنا المستمرة لاستعادة السلام وسيادة القانون، وليس معاقبة شعبنا الي يواجه قوات متمردة تحاول إسقاط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً ".وزادت "الحكومة تأخذ جميع مزاعم حقوق الإنسان على محمل الجد، نحن ننظر إليها ونجري التحقيقات ونحن ملتزمون بضمان تحقيق المحاسبة والمساءلة".وفي مقال رأي نُشر في فورين بوليسي الشهر الماضي، جادل كبير المفاوضين التجاريين الإثيوبيين، مامو ميهريتو، بأن "إلغاء الأهلية لقانون أغوا لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالة الإثيوبيين العاديين الذين لا علاقة لهم بنزاع تيغراي"، بما في ذلك النساء والعمال ذوي الدخل المنخفض.من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان في تصريحات صحفية: "مع اقتراب الحرب من الذكرى السنوية الأولى لها، لا تستطيع الولايات المتحدة وغيرها مواصلة العلاقات مع حكومة إثيوبيا".وتابع: "الشراكة غير العادية التي تمتعنا بها ليست مستدامة، بينما يستمر الصراع العسكري في الاتساع مما يهدد استقرار ووحدة واحدة من أكثر الدول نفوذا في أفريقيا".وبشأن تعليق مشاركة إثيوبيا في برنامج أغوا، قال فيلتمان، "لم ترغب الولايات المتحدة في القيام بذلك ونحن نراقب سلوكك الحكومة الإثيوبية منذ شهور.. ولديهم وقت قليل لمنعنا من المضي قدمًا في تنفيذ إجراءات فقدان الأهلية في كانون الثاني."وأكد فيلتمان، الذي رفضت الحكومة الإثيوبية زيارته الشهر الماضي، إنه مستعد للسفر إلى إثيوبيا، داعيا جميع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية.