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© Lebanon24
عربي-دولي
إيران لن تتراجع و"الرد على الإكراه بالإكراه"
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
03-11-2021
|
04:30
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فيما تستعد الولايات المتحدة وإيران لإجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه واشنطن في العام 2018، ها هي القيادة في طهران تضع الأسس لسياسة خارجية حازمة جديدة. تعتقد إيران أن واشنطن تعاملت مع الجمهورية الإسلامية بالخداع وعدم الاحترام، وتركز على بناء نفوذ اقتصادي وعسكري ضد خصمها القديم، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورين أفيرز" الأميركية.
وأضافت الصحيفة، "أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين مؤخرًا أن محادثات إحياء الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ستستأنف في فيينا قبل نهاية تشرين الثاني. شاركت إدارة الرئيس السابق حسن روحاني في ست جولات من المفاوضات تهدف إلى إعادة الجانبين إلى "الامتثال المتبادل" لخطة العمل الشاملة المشتركة. لكن المساعي الدبلوماسية توقفت بعد أن تم تنصيب إبراهيم رئيسي، المحافظ، رئيسا لإيران في آب. على الرغم من أن إدارة رئيسي قد تكون على استعداد للمشاركة في المفاوضات، إلا أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لا يشكل ركيزة أساسية لسياستها الخارجية. في عهد الرئيس الجديد، طورت إيران موقفًا نوويًا جديدًا يتمحور حول مبدأين: تعزيز قدرتها على الانتقام السريع من الولايات المتحدة في حال تراجعت عن اتفاقاتها وفصل ثروات إيران الاقتصادية عن خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال بناء اقتصاد يعتمد على نفسه ويركز على آسيا. مع اقتراب البرنامج النووي الإيراني من نقطة الانهيار، يدعو البعض في واشنطن بالفعل إلى "خطة ب" للتدابير الاقتصادية القسرية والتهديدات باستخدام القوة إذا رفضت طهران العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي. يواجه رئيسي بالفعل مشاكل اقتصادية هائلة في الداخل، مع عواقب محتملة للانفجار على النظام، وتهدف هذه الإجراءات إلى الضغط عليه لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مما قد يخفف من تلك الصعوبات".
وبحسب الصحيفة، "من غير المرجح أن تستسلم إيران لمثل هذا الإكراه. لقد شعر قادة طهران المحافظون بالإرهاق من الفوائد التي يُفترض أنها مُنحت لإيران من خلال خطة العمل المشتركة الشاملة، ويسعون الآن إلى رعاية اقتصاد مقاوم للعقوبات من خلال تعزيز صناعاتها المحلية وإقامة علاقات جديدة مع القوى الصاعدة في آسيا. ورئيسي مقتنع أيضًا بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإبقاء إيران محاصرة حتى لو تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ولذلك فهو يركز على تضخيم النفوذ العسكري والاقتصادي لإيران لحماية، ليس فقط الجمهورية الإسلامية،ولكن الأمة الفارسية الشيعية الأوسع مما يعتبره تهديدًا وجوديًا. في واشنطن، يكتسب الحديث حول الخطة (ب) ضد إيران زخمًا كبيراً. لكن بالنسبة للجمهورية الإسلامية، الخطة (ب) في الواقع هي الخطة (أ) منذ البداية".
وأضافت الصحيفة، "لاحظت الجمهورية الإسلامية عدم تناسقٍ في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. إن التزامات إيران بالحد من أنشطتها النووية لها معايير فنية واضحة يمكن التحقق منها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، لا توجد صيغة تحدد الفوائد الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران مقابل تخفيف العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن طهران تواجه إعادة فرض سريعة للعقوبات إذا انسحبت من الاتفاق، لم تواجه واشنطن أي عقوبة جدية لإخلالها بالصفقة سابقاً. نتيجة لذلك، تخشى إيران من أن تفقد نفوذها النووي دون الحصول على الفوائد الموعودة إذا عادت إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. كما وتخشى من أن هذه العودة لن تعود بفوائد ملموسة باستثناء المزيد من الضغط بعد أن تتخلى عن ورقة المساومة النووية الخاصة بها".
وأردفت الصحيفة، "إن المبدأ الأول لسياسة رئيسي الخارجية هو مضاعفة النفوذ والحفاظ عليه لثني واشنطن عن التراجع عن أي صفقة، وبالتالي التسبب مرة أخرى بصدمة اقتصادية تغرق ملايين الإيرانيين في الفقر. تشير الجمهورية الإسلامية بالفعل إلى استعدادها للرد الفوري على أي ضغط أو تخريب أو هجوم. كما وتركز إيران أيضًا على دعم حلفائها وعملائها في كل أنحاء الشرق الأوسط. ويتمثل المبدأ الثاني لإدارة رئيسي بفصل اقتصاد البلاد عن مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. وتزعم الحكومة الجديدة أنها تخصص 40 في المائة من أنشطتها في السياسة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الخارجية، وهو خروج عن إدارة روحاني، التي أكد المحافظون الحاكمون أنها حولت وزارة الخارجية إلى وزارة خطة العمل الشاملة المشتركة. يمكن لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تم إحياؤها أن تسهل العلاقات الاقتصادية والأمنية لإيران مع الشرق، لا سيما في أعقاب انضمامها مؤخرًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون. وتلتزم إدارة رئيسي أيضًا بتعزيز قدرة الصناعات المحلية في البلاد. ويخشى الفريق المقرب من رئيسي من أنه إذا تم رفع العقوبات، فقد تدفع الشركات الدولية الكبرى مرة أخرى المصنعين المحليين إلى التوقف عن العمل. بالإضافة إلى التحرك نحو اقتصاد مكتفٍ ذاتيًا، تتطلع إيران الآن إلى ممارسة نفوذ اقتصادي أكبر في الشرق الأوسط، لا سيما في تلك البلدان التي تتمتع فيها بالفعل بنفوذ سياسي".
ورأت الصحيفة من أن "استراتيجية إدارة رئيسي تستند على افتراض أساسي حول علاقة إيران بالولايات المتحدة، وهو الافتراض الذي حافظت عليه النخب المحافظة الحاكمة في البلاد منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية. لذلك فإن الولايات المتحدة مصممة على إبقاء إيران تحت ضغط اقتصادي وعسكري. وبالتالي، حتى لو كان هناك اتفاق نووي، ستبحث واشنطن بلا شك عن طرق أخرى لإضعاف إيران وعزلها. إذاً، تتوقع إدارة رئيسي أن تؤدي اتفاقية جديدة إلى زيادة كبيرة في حملة الضغط الأميركية لغرض محدد وهو حرمان إيران من أي فوائد ملموسة من تخفيف العقوبات. يزعم المسؤولون الإيرانيون أنهم على استعداد لمناقشة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك شريطة أن توافق الولايات المتحدة على الانخراط في قضية واحدة في كل مرة، لكنهم لا يتوقعون أي استعداد من قبل واشنطن لقبول اتفاق من شأنه تعزيز الجمهورية الإسلامية. وتتمثل استراتيجية طهران في مقاومة النفوذ الأميركي في كل منعطف والرد على الإكراه بالإكراه. حتى في الوقت الذي تستعد فيه لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، فإنها تمهد الطريق لكل الاحتمالات، بما في ذلك الصراع مع الولايات المتحدة".
المصدر: لبنان 24
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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