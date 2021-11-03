خاص

"ذا غارديان": هل حطم انقلاب السودان آمال ثورة 2019؟

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
03-11-2021 | 06:30
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اضمحل عامان في ومضة في خلال الأسبوع الماضي في السودان. استولى الجيش، في الأسبوع المنصرم، على السلطة في انقلاب قضى على كل ما كسبه الشعب السوداني منذ الإطاحة بالحكومة العسكرية للبشير في العام 2019.
بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "أعادت تلك الثورة إشعال الأمل في الحكم الديمقراطي، ليس فقط في السودان، ولكن في كل أنحاء العالم العربي. ولكن يبدو أن هذا الأمل قصير الأمد. ربما تكون انتفاضة السودان قد أطاحت بالبشير، لكن خلفه كانت توجد دولة عسكرية وأمنية لها جذور عميقة ومصالح اقتصادية معقدة. عندما أصبح واضحًا أن الشعب السوداني لن يتسامح مع زعيم صوري عسكري آخر كبديل للبشير، فأسفر اتفاق مع الأحزاب المدنية عن ترتيب انتقالي لتقاسم السلطة كان ينبغي أن يمهد الطريق للانتخابات".
وتابعت الصحيفة، "يمكن للمرء أن يجادل بأنه من السذاجة توقع قيام الجيش وحلفائه المرتبطين بتسليم السلطة والانسحاب إلى الثكنات، لكن يبدو أيضًا أنه من غير المفهوم أنهم سيتخذون مثل هذه الخطوة التراجعية الصاخبة كما فعلوا. لا يزال الاستقرار الجديد في البلاد في مهده، ويواجه الجيش الآن إدانة دولية وأزمات دبلوماسية. كما قطع الانقلاب محاولات إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي، كما وتم تعليق الإعفاء من الديون، مما ترك الاقتصاد على ركبتيه. وألغت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات بعد 24 ساعة فقط من الانقلاب".
أضافت الصحيفة، "إن تحالفا بين جيش كبير من المرتزقة وقوات الدعم السريع والجيش وبقايا المصالح التجارية من نظام البشير يجعل البلاد الآن في قبضة محكمة. بدون مواجهة ضوابط الشفافية أو المساءلة، سيتمكن النادي الحاكم الجديد في السودان من تقسيم البنية التحتية للبلاد، والاستيلاء على المواد الخام مثل الذهب، وبيعها للحلفاء الإقليميين. كما وسيكون لديهم القوة النارية لقمع التمردات في المناطق المهمشة في البلاد. من خلال القيام بصفقات مع الحلفاء الخليجيين، سيكونون قادرين على عزل من يريدون في الغرب".
ورأت الصحيفة أنه "بهذا المعنى، فإن ثورة السودان، مثل كل الثورات، لم تكن فقط ضد نظام واحد، بل ضد العديد من الأنظمة. لقد استهدفت الموروثات والترتيبات الفاسدة التي تجلت في ديكتاتور واحد، البشير، الذي أوكلت إليه السلطة من خلال شبكته الكبيرة من الداعمين. يقف خلف البشير كتيبة من الجنرالات الذين وصلوا إلى السلطة عندما لم يكن العديد من المتظاهرين في الشوارع قد ولدوا. خلف الجنرالات كان جيش المرتزقة، وخلف المرتزقة يقف حلفاء الثورة المضادة، حلفاء السودان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. إن إدانة الولايات المتحدة وتوجيه اللوم من قبل الأمم المتحدة لا يؤدي إلا إلى ارتداد السياسة الواقعية الحديدية التي تدعم الانقلاب في السودان. بطريقة ما، إنها معجزة أن الثورة السودانية تمكنت من الإستمرار عامين كاملين قبل أن يتحرك الجيش مرة أخرى. إنه دليل على عدد المتظاهرين وعدم استسلامهم، هم الذين استمروا في التدفق إلى الشوارع في العام 2019. لم يكتفوا بإقالة البشير، بل فرضوا شكل الحكومة الانتقالية التي تبعته. حدق ملايين السودانيين في فوهة ما بدا وكأنه فشل مؤكد، وثابروا. لقد فعلوا ذلك مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث نزلوا إلى الشوارع بالملايين لرفض الانقلاب والمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن العديد من أعضائها، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، المحتجز أو الموضوع في الإقامة الجبرية".
وختمت الصحيفة، "حتى لو انتصر الانقلاب، فسيكون فوزًا صعبًا، سيضعف بفعل الرقابة المستمرة وقمع المعارضة. قد تبدو المقاومة المدنية للانقلاب ضعيفة عند مقارنتها بقوة الجنرالات وداعميهم، لكن الجيش يواجه شعبًا مصممًا على عدم حكمه بالقوة مرة أخرى. يبدو أن تصميمهم بلا حدود له كشهية الجيش للسلطة".
 

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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