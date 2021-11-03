عربي-دولي

مواجهة بحرية بين قوات للحرس الثوري الإيراني ومدمرة أميركية في بحر عمان

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:33
A-
A+
Doc-P-882123-637715370048277298.jpg
Doc-P-882123-637715370048277298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أفشل محاولة الجيش الأميركي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.

 

وذكرت قناة "الخبر" الإيرانية أن مدمرة أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على الناقلة الإيرانية ووجهتها نحو مياه الجمهورية الإسلامية، رغم محاولات أميركية لاستعادة السيطرة عليها.

 

وتعهدت القناة بنشر لقطات قليلة توثق مواجهة وقعت بين قوات الحرس الثوري والمدمرة الأميركية خلال الحادث.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-11-03
11:00 | 2021-11-03
10:50 | 2021-11-03
10:30 | 2021-11-03
10:00 | 2021-11-03
09:30 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website