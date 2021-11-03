أزمية المياه تتفاقم عاليما وحلول جديدة قد تنقذ حياة آلاف البشر

ذكرت "الجزيرة" أن نسبة الماء الموجود في الغلاف الجوي تقدر بـ0.001% من إجمالي حجم الماء الموجود على الأرض البالغ حوالي 1385 مليون كيلومتر مكعب. ووفق موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية "يو إس جي إس" (USGS)، فإنه في حال أمطرت كل المياه الموجودة في الغلاف الجوي دفعة واحدة، فإنها ستغطي الكرة الأرضية لارتفاع 2.5 سنتيمتر فقط.ووفق تقرير نشر على موقع "ساينس ألرت" (Science Alret) بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن هذه الكمية الصغيرة جدا من ماء الغلاف الجوي يمكن أن تكون كافية لتوفير مياه شرب آمنة لملايين الأشخاص ممن يتواجدون في المناطق ذات الرطوبة العالية، حيث يقدر حاليا أن هناك حوالي 2.2 مليار شخص في العالم لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة.وعلى الرغم من تصنيف المناطق الداخلية البعيدة عن السواحل كأكثر المناطق عرضة للخطر، إلا أن التغيير المناخي يهدد المناطق الساحلية في المحيط الهادي الاستوائي، حيث يتوقع أن يتسبب ارتفاع منسوب مياه البحار بابتلاع مصادر المياه العذبة في العديد من الجزر هناك.وبالنظر إلى الكوارث الناتجة عن تغير المناخ المتسارع والمرتبطة بمستقبل مصادر مياه الشرب الآمنة للكرة الأرضية عموما، سيتحتم على المعامل البحثية الاستمرار في تطوير إمكانات هذه النماذج الأولية لحصاد المياه من الغلاف الجوي.مصادر آمنة لمياه الشربومؤخرا، نشرت دورية "نيتشر" (Nature) ورقة بحثية جديدة أوضح فيها فريق الباحثون في "موون شوت فاكتوري" (The Moonshot Factory) في كاليفورنيا بالولايات المتحدة أنه يمكن إنتاج 5 لترات من المياه يوميا في المناطق التي تفتقر إلى مصادر المياه النظيفة، وذلك في حال تمكنا من تطوير جهاز بتكلفة مقبولة يستخدم الطاقة الشمسية لحصاد الماء من الهواء.ويفترض الباحثون أنه يمكن لمثل هذه الأجهزة أن توفر الماء القابل للشرب لملايين الأشخاص في المناطق المدارية، حيث يعيش ثلثا الأشخاص الذين لا يملكون مياه شرب آمنة في المناطق الاستوائية، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية.إلا أن أجهزة كهذه تشترط توفر نسبة عالية من الرطوبة لتحقق العائد المطلوب، وبالتالي لن تكون فعالة في الأماكن شديدة الجفاف، وتحديدا تلك المناطق التي تقل فيها الرطوبة النسبية عن 30%.وقد استخدم الباحثون في دراستهم الجديدة أداة جغرافية مكانية لحساب إمكانات هذه الأجهزة مع الأخذ بعين الحسبان الأنماط العالمية للرطوبة ودرجة حرارة الهواء والإشعاع الشمسي.وتشير نتائجهم الأولية إلى أنه إذا كان من الممكن تصميم جهاز بتكلفة قليلة، وتشغيله على مدار اليوم، فإنه يمكن أن يعمل على ترطيب ما يقرب من نصف جميع الأشخاص في العالم ممن لا يستطيعون الحصول على مصادر المياه النظيفة حاليا.وبالطبع لن تكون المياه المسحوبة من الهواء كافية للناس لاستخدامها في الطهي أو التنظيف أو الزراعة، ولكن يعتقد الباحثون أنه مع استمرار التطورات التكنولوجية، يمكن لهذه النماذج الأولية أن توفر يوما ما مياه شرب كافية لملايين الأشخاص في المناطق التي تفتقر لوجود مصادر آمنة للماء النظيف.تهديد للمصادر الآمنة للمياهيستخدم النموذج الأولي -الذي طورته شركة "ألفابت" (Alphabet) بمساحة متر مربع واحد فقط- عددا محدودا من الخلايا الكهروضوئية الشمسية لتوليد الطاقة وتسييل المياه المسحوبة من الهواء، وقد أنتج العام الماضي 150 مليلترا من الماء في الساعة لكل متر مربع واحد.وحتى يومنا هذا، تمكن الباحثون في شركة "إكس" (X) التابعة لشركة ألفابت من إنتاج ماء صالح للشرب بتكلفة 10 سنتات للتر الواحد، الأمر الذي شجعهم على مشاركة نتائجهم على الملأ على أمل أن يتمكن أي شخص من الاستفادة مما تعلموه حتى الآن وتفعيله في القطاع الصناعي والتجاري.ويهدف الباحثون إلى تطوير آلة لحصاد للمياه من الغلاف الجوي يمكنها أن تعمل في المناطق القاحلة والرطبة على حد سواء، وأن تتمكن من إنتاج المياه النظيفة بتكلفة سنت واحد لكل لتر.