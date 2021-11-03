24
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بايدن بين الاعتذار عن الاعتذار وسر عبارته: "مرحبا بالجميع، أنا زوج جيل"!
Lebanon 24
03-11-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصد الصحفي سيباستيان سميث مواقف ومفارقات طريفة تميز تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أن أقوى رجل في العالم يعبرعن مشاعره دون مواربة " فيضحك ويبكي ويعتذر، خلافا لأسلافه".
افتتح سيباستيان مقاله بالقول إن بايدن فاجأ الجميع يوم الاثنين في غلاسكو في اسكتلندا "حين اعتذر باسم الولايات المتحدة عن قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية قبل عام بالتمام"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي بايدن أيضا في اليوم السابق "أدمعت عيناه في روما حيث التقى البابا فرنسيس، حين استذكر ابنه بو، الذي توفي عام 2015".
ولفت الصحفي إلى أن بايدن، بعد ثقة باراك أوباما الهادئة، وما وصفه بتبجح دونالد ترامب ومفاخراته، يتفرد "بالبوح بما يشعر به"، وهو على النقيض من المبدأ السياسي الراسخ بأن الاعتذار يعني الإقرار بالضعف، "لا يتوانى عن إبداء أسفه، فيأسف لوصوله متأخرا، ولإسرافه في الكلام، يأسف لكونه مملّا، على حد قوله، أو أقل ذكاء من مستشاريه المجتمعين معه!".
وفي لقطة طريفة، يقول الصحفي في توصيفه لبايدن إن اعتذاراته غالبا ما تصب "في سياق الاستهزاء بالذات، فيعرّف عن نفسه على الدوام في حضور السيّدة الأولى زوجته بالقول (مرحبا بالجميع، أنا زوج جيل!)".
وفي موقف مشابه، ذكر سيباستيان أن بايدن في الغالب يتلقى "الأنباء السيئة، وهي كثيرة في الآونة الأخيرة، بابتسامة أو ضحكة"، مشيرا على سبيل المثال أن الرئيس الأمريكي حين تبين له" أنه لا يملك الأصوات اللازمة لتمرير خطته لتأمين الجامعات العامة مجانا لجميع الأميركيين، مازح قائلا إنه لن يلقى ترحيبا في سريره الزوجي، في إشارة إلى أن زوجته أستاذة في جامعة عامة. وقال ضاحكا (هناك الكثير من الغرف في البيت الأبيض)".
وتطرق الصحفي إلى سمة أخرى في تصريحات بايدن وصفها بـ "الاعتذار عن الاعتذار"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في أسلوب بات معهودا "اعتذاره يوم الإثنين عن إخراج ترامب لأمريكا من اتفاق باريس حول المناخ، بالاعتذار عن تقديم اعتذاره. وقال (أفترض أنه لا يجدر بي الاعتذار، لكنني في الواقع أعتذر)".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2021-11-03
روسيا قد تصل إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060... اليكم التفاصيل
11:00 | 2021-11-03
أزمية المياه تتفاقم عاليما وحلول جديدة قد تنقذ حياة آلاف البشر
10:50 | 2021-11-03
الجزائر تعلن مقتل ثلاثة من مواطنيها
10:30 | 2021-11-03
الاستخبارات العراقية تقبض على امرأة تزود "داعش" بمعلومات عن الأجهزة الأمنية
10:00 | 2021-11-03
الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا
09:30 | 2021-11-03
إختفاء طائرة على متنها 8 أشخاص في سيبيريا
فيديو
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
03/11/2021 18:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
03/11/2021 18:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 18:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact