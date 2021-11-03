بعد المواجهة بين "الحرس الثوري" ومدمرة اميركية في بحر عمان.. التلفزيون الإيراني ينشر فيديو يوثق العملية

بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات قيل إنها تظهر لحظة ملاحقة زوارق تابعة للحرس الثوري سفنا حربية تابعة للجيش الأميركي، خلال حادث أعلنت طهران أنه وقع في في بحر عمان.

فشل عملية قرصنة أمريكية لناقلة نفط إيرانية في بحر عمان و إيران تستعيد السيطرة على الناقلة pic.twitter.com/dlqJGDhsA2 — الاهوازي 🇮🇷 (@alahvazii) November 3, 2021

وكانت وسائل اعلام ايرانية أفادت في وقت سابق بأن الحرس الثوري أفشل محاولة الجيش الأميركي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.وذكرت قناة "الخبر" الإيرانية أن مدمرة أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على الناقلة الإيرانية ووجهتها نحو مياه الجمهورية الإسلامية، رغم محاولات أميركية لاستعادة السيطرة عليها.