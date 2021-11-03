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إختفاء طائرة على متنها 8 أشخاص في سيبيريا

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:30
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أكدت وزارة الطوارئ الروسية اختفاء طائرة "أ إن- 12" في مقاطعة إيركوتسك في سيبيريا وعلى متنها 8 أشخاص.

وأعلن ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك أن طائرة النقل "أ إن-12"، التي كانت في طريقها من ياكوتسك إلى إيركوتسك، اختفت عن الرادار.

وأضاف أنه يجري التحقيق في ملكية الطائرة.

وأشار إلى ان "الطائرة اختفت على بعد سبعة كيلومترات من إيركوتسك، بالقرب من مستوطنة بيفوفاريخا".

ووفقا لبيانات أولية، كان هناك 8 أشخاص على متن الطائرة. تم إرسال وحدات الإنقاذ إلى مكان السقوط المتوقع.
المصدر: سبوتنيك
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