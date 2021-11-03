عربي-دولي

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

Lebanon 24
03-11-2021 | 10:00
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حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب خطر تصاعد النزاع المسلح هناك، ودعت مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الأميركية لدى أديس أبابا: "تدهورت الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيغراي".

وأضافت: "نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأميركيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا، وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد".
المصدر: روسيا اليوم
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