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الاستخبارات العراقية تقبض على امرأة تزود "داعش" بمعلومات عن الأجهزة الأمنية

Lebanon 24
03-11-2021 | 10:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على "إرهابية" كانت تزود عناصر تنظيم "داعش" بمعلومات عن الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "تأكيدا لمساعيها في مراقبة تحركات العناصر الإرهابية والوصول إلى ملاذاتهم وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، والتي أكدت دخول إحدى الإرهابيات إلى منطقة يثرب بقضاء بلد في صلاح الدين، تحركت القوات إلى مكان تواجد هذه الإرهابية وقبضت عليها".

وأضافت، أن "الإرهابية تعتبر من العناصر التي كانت تزود عصابات داعش بالمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم".

وأشارت إلى أن "الملقى القبض عليها كانت من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".
المصدر: روسيا اليوم
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