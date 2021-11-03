عربي-دولي

روسيا قد تصل إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-11-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-882229-637715575886634872.jpg
Doc-P-882229-637715575886634872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رسلان إديلغيرييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ، إن روسيا، في ظل ظروف مواتية، بما في ذلك رفع الضغط عن العقوبات، قد تصل إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال إديلغيرييف: "إن الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 هو التزام تفترضه روسيا الاتحادية بغض النظر عن الظروف. إذا لم تكن هناك معايير مزدوجة، فقد تتجه روسيا إلى الحياد الكربوني في وقت مبكر في بيئة مواتية".

وقدم إدليجريف مشروع Nord Stream 2 كمثال على عنصر الاحتواء. "الغاز هناك أنظف بكثير مما هو موجود في خط الأنابيب الذي يمر عبر أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خط أنابيب الغاز الجديد لدينا غير معتمد، لكنهم يطلبون منا عدم الحفاظ عليه، ولكن إضافة الإمدادات عبر خط الأنابيب القديم. وفي الوقت نفسه، لا أحد يقول إن هناك تسريبات. هذه بالفعل معايير مزدوجة ".
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ينبغي ضمان حياد الكربون لروسيا بحلول عام 2060.

(سبوتنيك)
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2021-11-03
17:12 | 2021-11-03
17:00 | 2021-11-03
16:30 | 2021-11-03
16:00 | 2021-11-03
15:30 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website