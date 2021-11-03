روسيا قد تصل إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060... اليكم التفاصيل

قال رسلان إديلغيرييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ، إن روسيا، في ظل ظروف مواتية، بما في ذلك رفع الضغط عن العقوبات، قد تصل إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060.وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال إديلغيرييف: "إن الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 هو التزام تفترضه روسيا الاتحادية بغض النظر عن الظروف. إذا لم تكن هناك معايير مزدوجة، فقد تتجه روسيا إلى الحياد الكربوني في وقت مبكر في بيئة مواتية".وقدم إدليجريف مشروع Nord Stream 2 كمثال على عنصر الاحتواء. "الغاز هناك أنظف بكثير مما هو موجود في خط الأنابيب الذي يمر عبر أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خط أنابيب الغاز الجديد لدينا غير معتمد، لكنهم يطلبون منا عدم الحفاظ عليه، ولكن إضافة الإمدادات عبر خط الأنابيب القديم. وفي الوقت نفسه، لا أحد يقول إن هناك تسريبات. هذه بالفعل معايير مزدوجة ".