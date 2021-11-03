عربي-دولي

المركزي الأفغاني يخفف قيودا بنكية

Lebanon 24
03-11-2021 | 13:30
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قال البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأربعاء، إنه قرر تخفيف القيود على عمليات السحب من البنوك ورفع الحد الأقصى للسحب إلى 400 دولار أو 30 ألفا من العملة الأفغانية (أفغاني) في الأسبوع.

ويأتي القرار الجديد بدلا من الحد السابق الذي كان 200 دولار، أو 20 ألف أفغاني.

وجاء التغيير، الذي يضع حدا شهريا للسحب بقيمة 1200 دولار، وسط مشكلات اقتصادية متنامية جعلت الملايين في أفغانستان بلا عمل ويواجهون الجوع.

وحتى أولئك الذين لديهم مدخرات يواجهون صعوبات لدفع ثمن المواد الغذائية والضروريات المنزلية بسبب القيود الصارمة على عمليات السحب التي تم تطبيقها لمنع تدفق الناس على البنوك.

وفرضت قيود على احتياطيات النقد الأجنبي الأفغانية في الخارج بعد سيطرة طالبان على السلطة، الأمر الذي قلص بشدة قدرة الحكومة الجديدة على إدارة ماليات الدولة.

ولا يزال نحو 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني محتجزة في الخارج، في حين توقف الدعم الدولي الذي كانت الحكومة السابقة تحصل عليه.

وحظرت حكومة طالبان هذا الأسبوع استخدام العملات الأجنبية في معاملات مثل شراء سيارة أو منزل، قائلة إن كافة العقود يتعين أن تكون مقومة بالعملة الأفغانية.
المصدر: روسيا اليوم
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