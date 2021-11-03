عربي-دولي

إيران: نتيجة المباحثات النووية واضحة ما لم تقدم إدارة بايدن ضمانات

Lebanon 24
03-11-2021 | 14:00
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حذر مسؤول إيراني بارز من أن المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بعدم الانسحاب من الصفقة مجددا.
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن "فاقد للصلاحيات" ويرفض تقديم أي ضمانات، مضيفا: "إذا لم يتغير الوضع الحالي فإن نتيجة المباحثات قد باتت واضحة".
وقارن شمخاني بين الوضع الحالي حول ملف إيران النووي والحرب الإيرانية-العراقية، قائلا: "الحظر مستمر، وجزء من إيران أحتل على يد العدو، وأخذ اقتصاد الشعب الإيراني رهينة، والمقاتلون يدافعون في الجبهات، والعلماء يواصلون أنشطتهم النووية المشروعة، ولم يكن هناك أي مؤشر على تنبيه المعتدي".
وجاء هذا الإعلان وسط توقعات بإعلان إيران الأسبوع الجاري عن موعد استئناف المباحثات النووية التي تم تعليقها في يونيو الماضي بسبب تغيير الحكومة في الجمهورية الإسلامية.
المصدر: روسيا اليوم
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