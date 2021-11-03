أردوغان: تركيا تغلبت على الصعوبات المتعلقة بمجال الطاقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تغلبت على العديد من الصعوبات فيما يخص مجال الطاقة، وأنه بصدد الإعلان عن "بشارة فيما يتعلق باستخراج الغاز من البحر الأسود".

وقال، إن "ما تم إنجازه في السنوات الـ19 الأخيرة، تحقق بدعم الشعب".وأضاف:" تغلبت تركيا على العديد من الصعوبات فيما يخص الطاقة، وسأعلن بشارة بإذن الله عند البدء باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، ولكن يجب الصبر قليلا".وأوضح، أنه "بمجرد استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود ستعود فوائده على المواطنين وليس على خزانة الدولة فقط"، مشيرا إلى أن "حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة وفرت لكافة أنحاء البلاد البنية التحتية والفوقية وجميع الخدمات".ولفت أردوغان، إلى أن "مشاريع مثل القطارات فائقة السرعة، ومترو أنفاق مرمراي ونفق أوراسيا، وجسري السلطان ياووز سليم وعثمان غازي في إسطنبول، وكذلك الطريق السريع بين إسطنبول وإزمير تعتبر آثارا لا يمكن نسيانها".وبين أنه "منذ استلام العدالة والتنمية للحكم ارتفع عدد المطارات من 26 إلى 56 وعدد الجامعات من 76 إلى 207 جامعات".