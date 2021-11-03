إيران تعلن 29 الجاري موعداً لاستئناف المحادثات النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية علي باقري اليوم الأربعاء أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق في شأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، والمعلقة منذ تموز الماضي، ستستأنف في 29 تشرين الثاني الجاري في فيينا، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".