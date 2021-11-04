استيلاء البحرية الأميركية على ناقلة نفط إيرانية.. البنتاغون يوضح

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أمس الأربعاء، ان مزاعم طهران بأن البحرية الأميركية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني "كاذبة وغير صحيحة"، وأن البحرية الأميركية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

وقال كيربي في إيجاز صحفي، "المزاعم الإيرانية خاطئة تمامًا وغير صحيحة. لم يكن هناك مثل هذا الجهد من قبل القوات البحرية الأميركية للاستيلاء على أي شيء. ما يشير إليه هذا يعود إلى 24 تشرين الأول، حيث قامت البحرية الأميركية بمراقبة القوات الإيرانية التي صعدت بشكل غير قانوني على سطح سفينة تجارية في بحر عمان".

وقال كيربي أيضًا إن الولايات المتحدة تصرفت وفقًا للقانون الدولي، في حين أن تصرفات إيران تقوض حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأربعاء، إن الحرس الثوري أحبط محاولة أميركية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان.

وأوضح مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، أنه "تم، من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان".

وتابع "القوات الأميركية صادرت حاملة تحمل النفط الإيراني ونقلت النفط إلى حاملة أخرى، إلا أن عملية القرصنة أحبطت من قبل إنزال جوي لحرس الثورة".

واستعادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الناقلة النفطية وقامت بإعادتها للمياه الإقليمية الإيرانية، وفقا للتلفزيون الإيراني.