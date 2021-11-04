عربي-دولي

الجنائية الدولية تحقق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في فنزويلا

Lebanon 24
04-11-2021 | 01:30
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قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء إن المحكمة ستحقق فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت خلال حملة القمع التي شنتها كراكاس ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017.

وقال مادورو إنه بعد تقييم أولي "قرر خان الانتقال إلى المرحلة التالية للبحث عن الحقيقة، نحن كدولة نحترم قراره رغم أننا لا نشاركه فيه".

من جهته قال خان "أطلب من الجميع، ونحن ندخل هذه المرحلة الجديدة، إفساح المجال أمام مكتبي لأداء عمله".

وكانت المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا فتحت في 2018 تحقيقا أوليا في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان من جانب نظام الرئيس، نيكولاس مادورو، ولا سيما حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017 والتي قتل خلالها نحو مئة شخص.

وفي كانون الاول 2020 قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودة إن هناك "أسسا منطقية" للاعتقاد بحصول جرائم ضد الانسانية، لكنها اختارت أن ترى إن كانت كراكاس ستسوق المرتكبين أمام العدالة.
المصدر: الحرة
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