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مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين توماس نايدز سفيرا في إسرائيل

Lebanon 24
04-11-2021 | 02:00
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أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين توماس نايدز سفيرا جديدا للولايات المتحدة في إسرائيل.

ونايدز هو نائب رئيس مورغان ستانلي، وكان قد شغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية في عهد هيلاري كلينتون من 2011 وحتى 2013، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي، تشاك شومر، إن "نايدز يهتم كثيرا بتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك سيكون هذا يوما جيدا لتلك العلاقة".
وقال شومر إنه "سعيد" بموافقة الجمهوريين على نايدز الذي يعتبر "الشخص المناسب" لمهمة السفير الأميركي في إسرائيل.

وبدأ نايدز مسيرته المهنية في واشنطن عام 1986 حيث عمل مع النائب توني كويلو حينها، كما عمل بعد ذلك مع رئيس مجلس النواب الديمقراطي توم فولي، خلال إدارة كلينتون، كما شغل بعد ذلك منصب رئيس موظفين الممثل التجاري للولايات المتحدة، ورشحه باراك أوباما في 2010 لتولي منصب نائب وزيرة الخارجية للشؤون الإدارية والموارد.
المصدر: الحرة
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