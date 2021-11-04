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"الصحة العالمية": وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة جدا

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:00
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا "مقلقة جدا"، محذرة من أن المنطقة الأوروبية قد تسجل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل.

وقال هانز كلوغ، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي إن "الوتيرة الحالية لانتقال كوفيد-19 عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".

وأوضح أنه "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول شباط 2022".

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