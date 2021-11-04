لماذا قد يفشل انقلاب البرهان في السودان؟

أعلن قائد القوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول، أنه حل الحكومة الانتقالية وأعلن حالة الطوارئ في السودان. اعتُقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقادة حكوميون آخرون، ونزل عشرات الآلاف من المدنيين العزل إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة، متحدين الذخيرة الحية الموجهة نحوهم من قبل الأجهزة الأمنية.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "انضمت الولايات المتحدة، التي حذرت الجيش السوداني من مثل هذه الخطوة قبل ساعات فقط، إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في المطالبة بالعودة الكاملة للحكومة المدنية بقيادة حمدوك. بخلاف ذلك، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، من أنه "سيتم تقييم علاقتنا مع السودان بالكامل". وحتى يوم الاثنين، ترأس البرهان أيضًا مجلس السيادة، الذي تأسس في العام 2019 لتولي صلاحيات الديكتاتور السابق عمر البشير، بالاتفاق مع أحزاب وجمعيات المعارضة السودانية. لكن تعليق البرهان للمواد الرئيسية في الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2019 أدى فعليًا إلى حل المجلس إلى جانب الحكومة الانتقالية، وإلغاء الاتفاق السياسي بالكامل الذي استند إليه الإعلان. ويحكم المجلس العسكري الانتقالي، الذي تدخلت من خلاله القوات المسلحة السودانية في السياسة بشكل متقطع منذ نيسان 1985، السودان الآن مرة أخرى".ورأى الموقع أن "السودان كان على طريق محفوف بالمخاطر نحو التحول الديمقراطي الذي قد يخرج عن مساره بالكامل الآن. هناك من شكك في تخلي الجيش عن البشير في العام 2019، واعتبره تكتيكيًا فقط، وشكك في أنه سيتخلى عن السلطة بالفعل. والأهم تجلى أيضًا في ما إذا كانت القوات المسلحة السودانية ستتبع مسار نظيرتها المصرية، التي انتقلت من الرضوخ في سقوط الرئيس حسني مبارك في العام 2011 إلى الاستيلاء على السلطة في العام 2013. ولهذا هتف المتظاهرون السودانيون الذين طالبوا بانتقال ديمقراطي كامل في عام 2019: "إما النصر أو مصر". الاستياء العام من أداء الحكومة حقيقي ومفهوم، لكن من الواضح أنه تم استغلاله من قبل فلول نظام البشير. علاوة على ذلك، يرى أنصار الحكومة "تدخل" الجيش والأجهزة الأمنية المتحالفة معه في إثارة المعارضة في شرق السودان".وأضاف الموقع، "التشابه مع مصر مفيد إلى حد ما، لكن الحكومة التي يقودها الجيش في السودان ستواجه ثلاثة تحديات مختلفة للغاية. التحدي الأول يتمثل في الحفاظ على سلام هش للغاية مع العديد من حركات التحرير المسلحة في أجزاء من إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. في الوقت نفسه، سيتعين عليها السيطرة على التهديدات الانفصالية المحتملة الأخرى، بما في ذلك في شرق السودان، حيث كانت هناك مطالب بالحكم الذاتي الكامل منذ استقلال السودان، وحيث أدى وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من أجزاء أخرى من البلاد خلال العقد الماضي إلى تفاقم التوترات. سيبذل البرهان بالتأكيد كل ما في وسعه للحفاظ على السلام مع الحركات المسلحة، ولهذا فهو بحاجة إلى التحالف مع حميدتي للمساعدة في إبقائها على الحياد، إن لم يكن على متنها.التحدي الرئيسي الثاني الذي يواجهه البرهان هو غياب الجيش الموحد واحتكار الدولة لوسائل العنف. هذا الأمر سيجعل برهان يعتمد أكثر مما يود على منافسه. على الرغم من أن تحالفهم تكتيكي في الوقت الحالي وسيكون من الصعب الحفاظ عليه، إلا أنه من الضروري أن تبقى الحكومة العسكرية لفترة طويلة. الاحتمالات ليست مشجعة. كافح الرجلان من أجل السيطرة على مختلف القوات شبه العسكرية ووكالات المخابرات منذ العام 2019، ولديهما تحالفات مختلفة، وغالبًا ما تكون متناقضة، في الأجزاء التي يمزقها الصراع في السودان.التحدي الثالث هو استعادة الاقتصاد الذي دمر جراء عقود من العقوبات والاستغلال في الحرب والافتراس من قبل مختلف الجهات المسلحة، الجيش وقوات الدعم السريع ومختلف المتمردين المسلحين. في النهاية، هذا ما خلق المزاج الشعبي للعودة إلى الحكم العسكري. قد تضخ كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان كانتا دائمًا غير مرتاحتين للتحول الديمقراطي وفضلتا الجيش، السيولة على المدى القريب وقد تعدان بالاستثمار والدعم لمشاريع البنية التحتية على المدى المتوسط. قد يؤدي ذلك إلى إفلات الجيش من مأزق نقل أعماله المدنية إلى سيطرة الحكومة كما وعد في آذار 2021".وأشار الموقع إلى أنه "في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أميركية وغربية جديدة، قد يتراجع البرهان. أو قد يسعى، بدلاً من ذلك، إلى إيجاد حلفاء من بين الأحزاب السياسية المتشاحنة لتشكيل حكومة ذات واجهة مدنية لدعم التزامه المزعوم بالتحول الديمقراطي وبالتالي صرف الضغط الدولي. هذا هو المكان الذي قد تحاكي فيه القوات المسلحة السودانية القوات المسلحة المصرية، التي أعقبت استيلائها على السلطة من خلال تشكيل حكومة مدنية متعددة الأحزاب".