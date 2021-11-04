هل مسعى بيزوس في "العيش إلى الأبد" سيفيد البشرية ككل؟

قرر عدد متزايد من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا استخدام ثروتهم الهائلة لمحاولة مساعدة البشر على "خداع الموت". يشكل كل من جيف بيزوس مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، ولاري بيدج من "ألفابت"، ولاري إليسون من شركة "أوراكل"، وبيتر ثيل من شركة "بلانتير"، عددا قليلا من الأثرياء الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمجال طول العمر، وفقًا للمقابلات والكتب والتقارير الإعلامية.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "أنه في حين أن الاختراقات ليست مضمونة، إلا أنهم يأملون في أن تمكّن العديد من الأدوية والعلاجات وغيرها من تقنيات علوم الحياة البشر من العيش بشكل جيد بعد 100 عام وربما إلى 200 أو 300 أو حتى لفترة أطول. ولكن هل ستفيد جهودهم الإنسانية جمعاء أم مجرد نخبة قليلة؟ إنه سؤال صعب ويثير اختلافاً في الآراء".وقال ستيفان شوبرت، باحث في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومتخصص في "الإيثار الفعال"، في حديث للشبكة: "عادة ما تصبح التقنيات التي تكون حكراً للأثرياء في البداية متاحة على نطاق واسع مع مرور الوقت". في الواقع، هذا ينطبق على كل شيء من السفر الجوي إلى الهواتف الذكية والطب.ومن جهته، قال المستثمر التكنولوجي جان تالين، المؤسس المشارك لـ Skype، للشبكة إن سعي "وادي السيليكون" للعيش إلى الأبد سيفيد البشرية ككل في النهاية. وتابع قائلاً: "أعتقد أن الموت غير الطوعي أمر سيء أخلاقياً بشكل واضح ، مما يجعل البحث عن طول العمر أمرًا نبيلًا أخلاقياً للانخراط فيه". وأضاف: "يميل المتبنون الأوائل دائمًا إلى دفع المزيد وتحمل مخاطر أكبر من" السوق الشامل"، لذلك إذا بدأت العلاجات على الجانب المكلف المحفوف بالمخاطر، فهذا أمر متوقع".وأضاف تالين أنه يعتقد أن طلب توفير خدمة جديدة للجميع قبل السماح لأي شخص باستخدامها "يأتي بنتائج عكسية"، لكنه قال إنه يتفهم الغريزة".وقال شون هيجيرتاي، المدير المشارك لمركز جامعة كامبريدج لدراسة المخاطر الوجودية، لشبكة "سي أن بي سي" "إن العديد من التطورات في علم طول العمر يمكن أن يكون لها فوائد واسعة، مضيفة أنها يمكن أن تقلل من حدوث أو يزيد من حدة الأمراض المرتبطة بالشيخوخة بما في ذلك الخرف وصحة القلب".وبحسب الشبكة، "يشعر البعض بالقلق من أن الموارد المحدودة للأرض يمكن أن تتعرض لضغوط إذا عاش الناس حياة أطول وأكثر صحة. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي يتم فيه إحراز تقدم هادف في تمديد الحياة ، يتوقع هيجيرتاي أن تكون أعداد السكان أكثر استقرارًا في أجزاء أكثر من العالم بفضل التقدم المحرز في تمكين المرأة وعوامل أخرى".وتابعت الشبكة، "فيما يعتقد البعض أن أصحاب المليارات يجب أن يكونوا قادرين على إنفاق أموالهم على ما يرونه مناسبًا، لا يعتقد البعض الآخر أن هذه الفئة في مجال التكنولوجيا يجب أن يستخدموا أموالهم لتمويل أبحاث إطالة العمر. قال جون كروكروفت، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كامبريدج، للشبكة إنهم سيكونون أفضل حالًا في ضخ المزيد من ملياراتهم في تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ بدلاً من أبحاث الاستمرارية. وأضاف كروكروفت: "لا نفع من العيش إلى الأبد على كوكب يحتضر".من جهته، قال تالين إنه يرى أن جهود التكنولوجية لأصحاب المليارات لدعم أبحاث طول العمر "جديرة بالثناء".وأشارت الشبكة إلى أن "بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم بعد إيلون ماسك، استثمر بعضًا من ثروته البالغة 199 مليار دولار في شركة جديدة "تجديد شباب" تسمى Altos Labs، وفقًا لتقرير صادر عن MIT Technology Review في وقت سابق من هذا الشهر.