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تفشي إنفلونزا الطيور داخل مزرعة دنماركية

Lebanon 24
04-11-2021 | 08:00
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أعلنت السلطات الدنماركية تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N8، في إحدى المزارع المخصصة لتربية الديوك الرومية في وسط البلاد.

ونقل موقع "يو إس نيوز" أن السلطات الدنماركية أبلغت، اليوم الخميس، المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتفشي الفيروس في مزرعة تضم 27600 ديك رومي في سلاجيلس، وكان التفشي قد بدأ في 30 تشرين الأول، وتأكد مطلع الشهر الجاري.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، في تموز الماضي، وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور، فيما يعتبر أول حالة وفاة من نوعها في البلاد.

المصدر: سبوتنيك
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