25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بيونغ يانغ: تطوير الأسلحة خيار حتمي للدفاع عن النفس
Lebanon 24
04-11-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت كوريا الشمالية إن تطوير البلاد لأسلحة جديدة هو "خيار حتمي" لمنع الحرب وحماية شعبها، متهمة الولايات المتحدة باتباع "معايير مزدوجة" في الدفاع عن النفس ضد بيونغ يانغ.
وأشارت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في مذكرة نشرت على موقعها الإلكتروني إلى إن "تعزيز قدراتنا في الدفاع عن النفس هو خيار لا مفر منه لمنع الحرب وحماية سيادة بلادنا وكرامتها وحق الشعب في البقاء".
وأضافت الوزارة نقلا عن خبير روسي لم تذكر اسمه بشأن كوريا الشمالية: "تنتقد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى التطوير العسكري لكوريا الشمالية، بينما تلتزم الصمت بشأن الإجراءات المماثلة لكوريا الجنوبية، مثل اختبار الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات في سبتمبر".
ولفتت إلى أنه "تم تقييم دقيق للعمل غير العادل للمعايير المزدوجة للولايات المتحدة والدول الغربية التي تتعامل بشكل أعمى مع إجراءاتنا لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليل شخصية بحسب عدد الاحرف في إسمك.. إلى أي درجة أنت عصبي؟
Lebanon 24
تحليل شخصية بحسب عدد الاحرف في إسمك.. إلى أي درجة أنت عصبي؟
09:45 | 2021-11-03
03/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
14:01 | 2021-11-03
03/11/2021 02:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟
14:46 | 2021-11-03
03/11/2021 02:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة ستار أكاديمي تستعرض جسمها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير (صورة)
Lebanon 24
نجمة ستار أكاديمي تستعرض جسمها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير (صورة)
14:05 | 2021-11-03
03/11/2021 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2021-11-04
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:00 | 2021-11-04
هل مسعى بيزوس في "العيش إلى الأبد" سيفيد البشرية ككل؟
08:00 | 2021-11-04
تفشي إنفلونزا الطيور داخل مزرعة دنماركية
07:30 | 2021-11-04
لماذا قد يفشل انقلاب البرهان في السودان؟
07:00 | 2021-11-04
"الصحة العالمية": وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة جدا
07:00 | 2021-11-04
"المياه سلاح حرب" ضد مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
04/11/2021 15:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 15:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 15:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact