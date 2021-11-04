عربي-دولي

نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2021 | 09:30
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قام أحد النواب الأوكرانيين بحركة غير أخلاقية تجاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي الذي حضر اليوم الخميس جلسة برلمانية لتقديم مرشحه لمنصب وزير الدفاع.

خلال مشاركته في المناقشة، بدأ غيو ليروس النائب من كتلة حزب زيلينسكي "خادم الشعب" كلمته من منصة البرلمان بالقول إن الرئيس هو "الخائن الأكبر" في البلاد وأن ليروس ليس خائفا من "القضايا الملفقة ضده".

ولما قطع الميكروفون عن النائب بعد تجاهله طلب الالتزام بموضوع المناقشة، التفت إلى زيلينسكي ورفع إصبعه الأوسط.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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