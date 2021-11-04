الرئيس الإيراني: لن نترك طاولة المفاوضات النووية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن طهران لن تنسحب من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، لكنها تريد رفع العقوبات الغربية عنهاوقال رئيسي: "لن نترك طاولة المفاوضات لكن سنقف أمام الاستغلال ونبحث عن رفع العقوبات وإفشالها في الوقت نفسه".وتابع: "المفاوضات التي نأملها، مفاوضات تسفر عنها نتائج ونحن لن نتراجع عن رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني أبدا".