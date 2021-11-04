عربي-دولي

احتجاز سفينة روسية في الدنمارك

Lebanon 24
04-11-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-882583-637716358438998217.jpg
Doc-P-882583-637716358438998217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السفارة الروسية في كوبنهاغن، إن سلطات الدنمارك، احتجزت سفينة الأبحاث الروسية "الأكاديمي يوفي" التي يستخدمها معهد علم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وذكرت السفارة، أن الاحتجاز وقع في 1 تشرين الثاني، أثناء التزود بالوقود قرب ميناء سكاجين. وتم احتجاز السفينة، كإجراء مؤقت بطلب من طرف ثالث على خلفية نشاطات سابقة للسفينة المذكورة، وصادرت الشرطة كل الوثائق الموجودة على متنها.

ونوهت السفارة، بأن هذه السفينة تبحر تحت علم روسيا وهي مملوكة للدولة الروسية، ويستخدمها المعهد للأغراض العلمية.

وقالت السفارة إنها، استلمت نسخة من قرار المحكمة الذي على أساسه تم احتجاز السفينة، وأرسلتها إلى وزارة الخارجية الروسية. وتبقى السفارة على تواصل مستمر مع الجهات الدنماركية ذات الشأن.

ويبلغ طول هذه السفينة 117 مترا وتم بناؤها في عام 1988 وسميت على اسم عالم الفيزياء السوفيتي أبرام فيدوروفيتش يوفي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:24 | 2021-11-04
09:54 | 2021-11-04
12:30 | 2021-11-04
12:00 | 2021-11-04
11:30 | 2021-11-04
10:49 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website